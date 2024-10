Governo, no rimpasto in vista: mossa Santanché allunga i tempi della ‘squadra’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tutto resta com'è, ogni tassello al suo posto. Si allontanano le ombre di un possibile rimpasto o di cambi in arrivo nella squadra di Governo guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Raffaele Fitto, se tutto filerà liscio, a fine novembre dovrebbe fare definitivamente le valigie per Bruxelles, poi ci sono gli interrogativi Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tutto resta com'è, ogni tassello al suo posto. Si allontanano le ombre di un possibileo di cambi in arrivo nella squadra diguidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Raffaele Fitto, se tutto filerà liscio, a fine novembre dovrebbe fare definitivamente le valigie per Bruxelles, poi ci sono gli interrogativi

