Fai alla scoperta di Cusercoli e Giaggiolo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tornano sabato e domenica le ‘Giornate Fai d’Autunno’ ae a. Un gradito ritorno dopo i successi delle visite degli anni scorsi. "I castelli die di– commenta Luca Guardigli del Fondo Ambiente Italia di Forlì – sono già stati aperti dal Fai; prima e dopo il Covid, quindi si tratta di un’occasione per vederli, o rivederli, in coppia, in una bella giornata di autunno, dopo una passeggiata per le colline forlivesi. I due castelli meriterebbero attenzione e necessiterebbero infatti di essere valorizzati. La visita è un modo, inoltre, per sostenere luoghi che hanno ultimamente sofferto a causa delle frane generate dalle recenti alluvioni. La strada per– conclude – è stata infatti aperta solo recentemente". Il castello difu fatto costruire dai conti Guidi e la sua presenza era già nota nel XI secolo.