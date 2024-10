Biccy.it - Elly Schlein duetta con J-Ax sul palco del Forum di Assago

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)e J-Ax sullo stessocheno: è successo davvero. Dopo averla vista cantare con Annalisa sul carro del Pride, ieri l’altro la segretaria del Partito Democratico è salita suldeldidurante il concerto degli Articolo 31. A L’Aria Che Tira su La7,ha così commentato quella sua esperienza: “Mi sono buttata. ‘Così com’è‘ è il primo cd che ho avuto nella mia vita, avevo 11 anni. Con J-Ax ci siamo conosciuti perché mi aveva messo un like ad un intervento che feci in Aula con Giorgia Meloni per sostenere il salario minimo. L’ho colpito perché gli ho scritto citando i loro primi pezzi, quelli dei primi album. Quindi, quando mi è arrivato questo invito, non ho potuto rifiutare. Non mi era mai capitato, non ho mai cantato in vita mia”.