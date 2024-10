Serieanews.com - Dai bianconeri all’Inter, arriva l’annuncio ufficiale!

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dai, è stato lo stesso calciatore ad annunciarlo in un’intervista cogliendo tutti di sorpresa Come spesso accade, nella settimana di pausa del campionato per le Nazionali, tornano in auge le indiscrezioni di mercato che coinvolgono i top club di Serie A. Dai, tutto vero (Foto LaPresse) – serieanews.comE’ successo anche stavolta. Circolano già i primi possibili candidati alla sostituzione di Bremer alla Juventus con Kiwior dell’Arsenal in cima alla lista di Giuntoli. Juve che duella con l’Inter anche per uno dei calciatori più ambiti sul mercato europeo ovvero l’attaccante del Lille, Jonathan David, destinato a svincolarsi a parametro zero dal club francese con il contratto in scadenza a fine stagione. Inter che, a gennaio, dovrebbe muoversi prevalentemente in uscita.