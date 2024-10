Caso Inter-ultras: la verità sull’interrogatorio di Inzaghi, ribadito questo concetto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le ultime sul possibile coinvolgimento di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nell’inchiesta ultras condotta dalla Questura L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’Interrogatorio sostenuto da Simone Inzaghi nella Questura di Milano in merito al Caso ultras. L’allenatore dell’Inter è infatti stato ascoltato come persona informata sui fatti per la concessione di biglietti Calcionews24.com - Caso Inter-ultras: la verità sull’interrogatorio di Inzaghi, ribadito questo concetto Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le ultime sul possibile coinvolgimento di Simone, allenatore dell’, nell’inchiestacondotta dalla Questura L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’rogatorio sostenuto da Simonenella Questura di Milano in merito al. L’allenatore dell’è infatti stato ascoltato come persona informata sui fatti per la concessione di biglietti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta ultras Inter - Inzaghi e i contatti con Ferdico : violato articolo 25? - Il tecnico dell'Inter ha parlato per almeno un'ora in un commissariato milanese, in merito all'inchiesta ultras degli ultimi tempi. (Pianetamilan.it)

Inchiesta ultras - Simone Inzaghi temeva lo sciopero del tifo alla finale di Champions : “Ma nessuna minaccia” - Ha raccontato di aver ricevuto prima un messaggio vocale da Ferdico e poi di averlo sentito al telefono. . La questione ruota attorno all’ipotesi investigativa che l’Inter si trovava in una situazione di sudditanza verso i capi della Curva con il risultato, di fatto, di agevolarli seppur obtorto collo, ovvero, con riluttanza. (Notizie.com)

Caso ultras - Simone Inzaghi ascoltato in Procura : nessuna minaccia ricevuta. Le parole - it (@dailymilan. Caso ultras, Simone Inzaghi smentisce le possibili minacce ricevute da parte dei leader del tifo organizzato View this post on Instagram A post shared by dailymilan. Caso ultras, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato ascoltato dalla Procura: nessuna minaccia ricevuta. (Dailymilan.it)