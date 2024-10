Cantiere del Social Hub: “Dopo la denuncia rimesse le recinzioni e gli operai hanno tutti il caschetto” / FOTO (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayrecinzioni tirate su, operai con il caschetto e niente furgoni parcheggiati in seconda e terza fila. “Un altro mondo”, commenta Massimo Torelli che, Dopo aver presentato l’esposto per “gravi anomalie” per quanto riguarda la sicurezza Firenzetoday.it - Cantiere del Social Hub: “Dopo la denuncia rimesse le recinzioni e gli operai hanno tutti il caschetto” / FOTO Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaytirate su,con ile niente furgoni parcheggiati in seconda e terza fila. “Un altro mondo”, commenta Massimo Torelli che,aver presentato l’esposto per “gravi anomalie” per quanto riguarda la sicurezza

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prato : protesta degli operai nella notte dopo l’aggressione al picchetto di Seano - . Un gruppo di 5 persone con il volto travisato ha aggredito la notte scorsa, 9 ottobre 2024, con mazze di ferro il picchetto della pelletteria Confezione Lin Weidong a Seano, nel comune di Carmignano. bilancio è di quattro feriti, portati in ospedale L'articolo Prato: protesta degli operai nella notte. (Firenzepost.it)

Presidio in stazione a Bologna : in centinaia dopo la morte sui binari dell’operaio - . Così anche le istituzioni rispondono all’appello sindacale e al presidio hanno partecipato 46 comuni del territorio. Dobbiamo fare in modo che non accada mai più". Lo sciopero In concomitanza col sit-in vi è stato anche lo sciopero di due ore proclamato da Cgil, Cisl e Uil Bologna e le categorie confederali. (Ilrestodelcarlino.it)

Esplode motore di una barca mentre lavora - operaio muore dopo 2 mesi di agonia : Giovanni aveva 48 anni - È morto dopo due mesi di agonia all'ospedale Civico di Palermo Giovanni Casano, operaio siciliano di 48 anni: il 4 agosto rimase ferito dopo l'esplosione del motore di una barca a Punta Sottile, a Lampedusa. La nipote: "Ci hai lasciato un vuoto immenso".Continua a leggere . (Fanpage.it)