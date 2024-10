Bufera d’autunno sui treni lombardi. La strigliata della Regione (a Rfi): "Di puntuale ci sono solo i ritardi" (Di giovedì 10 ottobre 2024) La strigliata è arrivata direttamente dal presidente della Regione Attilio Fontana, in tandem con l’assessore ai Trasporti Franco Lucente. All’indomani dell’ennesima mattinata di nubifragio e passione per migliaia di pendolari sui treni lombardi, hanno convocato a Palazzo lombardia i rappresentanti di FerrovieNord, Rfi e Trenord - cioè i gestori dell’infrastruttura e dei convogli regionali - per una riunione "sulla situazione del trasporto ferroviario in lombardia, alla luce degli ultimi disagi causati ai passeggeri soprattutto per guasti sulle linee". L’ira del governatore è planata su Rfi, cioè la società delle FS, piuttosto che sulla controllata di FNM (a sua volta controllato dalla Regione) e Trenord, la partecipata di cui vuole la maggioranza entro fine mandato. "Ultimamente nel trasporto ferroviario di puntuale ci sono solo i disservizi sulla rete – ha esordito – . Ilgiorno.it - Bufera d’autunno sui treni lombardi. La strigliata della Regione (a Rfi): "Di puntuale ci sono solo i ritardi" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laè arrivata direttamente dal presidenteAttilio Fontana, in tandem con l’assessore ai Trasporti Franco Lucente. All’indomani dell’ennesima mattinata di nubifragio e passione per migliaia di pendolari sui, hanno convocato a Palazzoa i rappresentanti di FerrovieNord, Rfi e Trenord - cioè i gestori dell’infrastruttura e dei convogli regionali - per una riunione "sulla situazione del trasporto ferroviario ina, alla luce degli ultimi disagi causati ai passeggeri soprattutto per guasti sulle linee". L’ira del governatore è planata su Rfi, cioè la società delle FS, piuttosto che sulla controllata di FNM (a sua volta controllato dalla) e Trenord, la partecipata di cui vuole la maggioranza entro fine mandato. "Ultimamente nel trasporto ferroviario dicii disservizi sulla rete – ha esordito – .

