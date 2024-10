Bimba di 12 anni muore investita dal treno a un passaggio a livello a Padova: tornava da scuola (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'investimento nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, all'altezza di un passaggio a livello a Padova. La dodicenne è stata trasportata in ospedale con codice di massima urgenza ma purtroppo poche ore dopo i medici hanno dovuto dichiarane il decesso. Fanpage.it - Bimba di 12 anni muore investita dal treno a un passaggio a livello a Padova: tornava da scuola Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'investimento nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, all'altezza di un. La dodicenne è stata trasportata in ospedale con codice di massima urgenza ma purtroppo poche ore dopo i medici hanno dovuto dichiarane il decesso.

