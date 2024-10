Basket Eurolega: la rimonta Virtus si ferma sul più bello. L'ASVEL vince 87-85 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lione (Francia), 10 ottobre 2024 – All’Astroballe di Villeurballe la Virtus Segafredo Bologna incassa la sua seconda sconfitta in Eurolega perdendo 87-85 contro l’ASVEL padrone di casa. A condizionare pesantemente la prestazione dei bianconeri è stato l’approccio troppo soft, che ha portato a ben 38 punti incassati nei primi 10’ di gioco, nei quali l’ASVEL ha saputo arrivare al ferro con estrema facilità e tirare ad altissime percentuali. Un fardello che ha costretto a giocare di rincorsa i felsinei, che nella ripresa hanno avuto la reazione auspicata da Banchi e hanno saputo colmare il gap senza tuttavia rimettere il naso avanti. Nel finale, però, l’ASVEL è riuscito a ritrovare lucidità e ha potuto così allungare le mani sulla vittoria. Sport.quotidiano.net - Basket Eurolega: la rimonta Virtus si ferma sul più bello. L'ASVEL vince 87-85 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lione (Francia), 10 ottobre 2024 – All’Astroballe di Villeurballe laSegafredo Bologna incassa la sua seconda sconfitta inperdendo 87-85 contro l’padrone di casa. A condizionare pesantemente la prestazione dei bianconeri è stato l’approccio troppo soft, che ha portato a ben 38 punti incassati nei primi 10’ di gioco, nei quali l’ha saputo arrivare al ferro con estrema facilità e tirare ad altissime percentuali. Un fardello che ha costretto a giocare di rincorsa i felsinei, che nella ripresa hanno avuto la reazione auspicata da Banchi e hanno saputo colmare il gap senza tuttavia rimettere il naso avanti. Nel finale, però, l’è riuscito a ritrovare lucidità e ha potuto così allungare le mani sulla vittoria.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eurolega - Virtus di nuovo ko con Asvel : la rimonta non basta - . Tiri liberi: 15/23; 15/21. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 23, Belinelli 6, Pajola 11, Clyburn 9, Shengelia 9, Hackett, Graziulis ne, Morgan 6, Polonara 2, Doiuf 15, Zizic 4, Tucker ne. 0-2 per i bianconeri in questo avvio di stagione che pagano a caro presso la troppa leggerezza sottocanestro e una difesa che nel primo tempo fa letteralmente acqua. (Sport.quotidiano.net)

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 87-85 Eurolega basket 2024 in DIRETTA : Cordinier fallisce l’attacco decisivo - V-nere ko! 15 punti di Diouf - 19:46 Coach Luca Banchi, attraverso il sito della società bianconera, aveva presentato così la sfida odierna:” Questa prima gara in trasferta contro l’Asvel ci obbligherà a fornire una prestazione attenta ed aggressiva, per tenere a freno la loro esuberanza, amplificata dal fatto di giocare l’esordio casalingo, consapevoli di aver sfiorato la vittoria contro una squadra accreditata come il ... (Oasport.it)

Eurolega 2024/2025 - alla Virtus Bologna non riesce la rimonta : vince l’ASVEL 87-85 - Pajola lascia il gioco per il quinto fallo a sei minuti dal termine. Ottima prestazione, invece, per Cordinier (23 punti) e Diouf (15 punti dalla panchina), oltre al solito Pajola e a Belinelli, fondamentale soprattutto nella seconda parte di match. Il libero di Brown vuol dire +4 ASVEL, pareggiato dal libero di Belinelli e dalla tripla di Morgan dopo un tecnico per flopping a Ndiaye (74-74). (Sportface.it)