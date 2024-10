Avola scoperti durante un concerto lavoratori in nero sanzioni per oltre 190mila euro

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella notte di venerdì 4 ottobre, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, hanno effettuato un intervento presso un noto locale della movida di, dove si stava svolgendo undi musica neomelodica. L’operazione ha fatto emergere un quadro preoccupante: 8sono stati impiegati completamente “in” senza rispettare le regole in materia di retribuzione e contributi previdenziali, i cui compensi, peraltro, sono stati corrisposti in contanti ovvero tramite altre modalità, senza l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Nel corso degli accertamenti sui titoli di ingresso è stato inriscontrato che i 900 biglietti venduti per la serata erano sprovvisti del marchio SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) necessario per attestare che i diritti d’autore fossero stati regolarmente pagati.