Auto nella scarpata, morto il cuoco Omar Rocchi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ravenna, 10 ottobre 2024 – Ieri mattina, nelle colline di Casola Valsenio, in un incidente stradale è morto il quarantottenne Omar Rocchi di Cervia, chef in un ristorante di Milano Marittima. Poco dopo le 7, su un fuoristrada di marca Mahindra con copertura di tela condotta da un cittadino casolano di 70 anni, stavano salendo lungo la strada sterrata che, circa cinque chilometri a monte di Casola Valsenio, parte dalla Provinciale 306 e porta allo spartiacque sul versate sinistro dove si trova un appostamento fisso per la caccia ai colombacci, meta dei due. La strada fiancheggia il caseggiato di Oriano dominato da una torre. Poche decine di metri dopo la torre, per cause in corso di accertamento, il mezzo è finito con le ruote posteriori oltre il bordo di una scarpata, lungo la quale è scivolato per una ventina di metri fino a un campo di albicocchi dove si è rovesciato su un lato. Ilrestodelcarlino.it - Auto nella scarpata, morto il cuoco Omar Rocchi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ravenna, 10 ottobre 2024 – Ieri mattina, nelle colline di Casola Valsenio, in un incidente stradale èil quarantottennedi Cervia, chef in un ristorante di Milano Marittima. Poco dopo le 7, su un fuoristrada di marca Mahindra con copertura di tela condotta da un cittadino casolano di 70 anni, stavano salendo lungo la strada sterrata che, circa cinque chilometri a monte di Casola Valsenio, parte dalla Provinciale 306 e porta allo spartiacque sul versate sinistro dove si trova un appostamento fisso per la caccia ai colombacci, meta dei due. La strada fiancheggia il caseggiato di Oriano dominato da una torre. Poche decine di metri dopo la torre, per cause in corso di accertamento, il mezzo è finito con le ruote posteriori oltre il bordo di una, lungo la quale è scivolato per una ventina di metri fino a un campo di albicocchi dove si è rovesciato su un lato.

