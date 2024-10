Linkiesta.it - Alle Canarie il calcio è uno strumento di inclusione sociale per i migranti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il minuto di silenzio è una ricorrenza comune negli stadi di. Viene osservato per commemorare solitamente grandi campioni del passato scomparsi di recente. Ma quello di sabato 5 ottobre al Heliodoro Rodríguez López di Santa Cruz de Tenerife è stato diverso. Non si è rimasti in silenzio per un decesso del mondo del, ma per l’ennesima tragedia che ha colpito le isole, la morte di noveal largo delle coste di El Hierro, la più piccola e occidentale delle isole dell’arcipelago spagnolo. Facevano parte di un gruppo di ottantaquattro persone che aveva lasciato l’Africa su un’imbarcazione ovviamente precaria: solo ventisette sono state salvate, mentre quarantotto risultano tutt’oggi disperse in mare.