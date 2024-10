Zonawrestling.net - AEW: Leila Grey pronta al debutto nel campo musicale

(Di giovedì 10 ottobre 2024), atleta sotto contratto con la AEW, si sta preparando alnel. Come dichiarato da lei stessa sui social, questo venerdì alla mezzanotte (orario costa EST ndr) uscirà il suo primo singolo su tutte le piattaforme streaming. 3 Days.Who’s ready to rock with #TheBaddie This FRIDAY AT MIDNIGHT, the world premiere of my debut single and music video. Set your alarm , it’s gonna be a vibeeeeeee #BADDIE pic.twitter.com/gR30O0jhn6—(@Miss) October 9, 2024