Vis Pesaro Un turno a Stellone e Coppola

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) È con una squalifica aper una giornata che si conclude l’amara trasferta di Sestri. L’allenatore biancorosso, espulso "per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, alla notifica del provvedimento di ammonizione, scaraventava una bottiglietta piena d’acqua contro la panchina in segno di protesta nei confronti dell’operato dell’arbitro e proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose", osserverà l’incontro con il Pineto dagli spalti del Tonino Benelli. Esperienza che nel corso di questa stagione aveva già provato: rimediato un cartellino rosso all’ esordio contro la Torres, aveva dovuto delegare per la gestione della squadra al suo vice Andrea Gennari in occasione delle due partite successive, contro Arezzo e Legnago.