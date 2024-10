Ilgiorno.it - Varese, 56enne trovato al parco agonizzante: si era ferito da solo a pancia e collo con dei cocci di vetro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – L’hannoieri sera, martedì 8 ottobre, alPerelli di Biumo Inferiore, nelle vicinanze delle due stazioni ferroviarie di, con diverse coltellate allae al. Ed è subito scattato l’allarme. La vittima, di origini straniere, ha per un momento dato corpo allo scenario del regolamento di conti, magari maturato nel mondo dello spaccio. Ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione dei carabinieri di, intervenuti in via Carcano, non c’è però voluto molto prima di capire che quelle numerose ferite all’addome e al, provocate verosimilmente mediante l’utilizzo di un oggetto appuntito e tagliente, l’uomo se le era autoinferte. A questa conclusione i militari sono arrivati grazie all’analisi dell’impianto di videosorveglianza del Comune di