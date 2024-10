Unità Speciale Scomparsi 2: le trame degli episodi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) episodio 1 Unità Speciale Scomparsi 2 L’apparizione di una giovane scomparsa in compagnia di un’amica due anni prima riaccende la speranza di trovare l’altra ragazza. episodio 2 Le indagini sulla scomparsa di Lidia si fanno sempre più complicate e tutte le piste sembrano terminare in vicoli ciechi. episodio 3 L’Unità Persone Scomparse conferma che Lidia è trattenuta dai fratelli Reyes, anche se potrebbe essere lì di sua spontanea volontà episodio 4 Dopo aver sentito il messaggio in segreteria di Lidia, suo padre e sua sorella chiedono a Sonia e Santiago di fare qualcosa, mostrando tutta la loro frustrazione. episodio 5 Le sparizioni alla palude suscitano qualsiasi tipo di ipotesi nell’Unità Persone Scomparse, mentre nella comUnità locale inizia a circolare la voce di un serial killer. Davidemaggio.it - Unità Speciale Scomparsi 2: le trame degli episodi Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)o 12 L’apparizione di una giovane scomparsa in compagnia di un’amica due anni prima riaccende la speranza di trovare l’altra ragazza.o 2 Le indagini sulla scomparsa di Lidia si fanno sempre più complicate e tutte le piste sembrano terminare in vicoli ciechi.o 3 L’Persone Scomparse conferma che Lidia è trattenuta dai fratelli Reyes, anche se potrebbe essere lì di sua spontanea volontào 4 Dopo aver sentito il messaggio in segreteria di Lidia, suo padre e sua sorella chiedono a Sonia e Santiago di fare qualcosa, mostrando tutta la loro frustrazione.o 5 Le sparizioni alla palude suscitano qualsiasi tipo di ipotesi nell’Persone Scomparse, mentre nella comlocale inizia a circolare la voce di un serial killer.

