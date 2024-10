Ue-Cina, continua la guerra dei dazi. Colpiti auto, brandy e formaggi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La guerra dei dazi sale di un tono. Dopo la decisione dell’Ue di imporre dazi sull’import di auto cinesi, la reazione di Pechino non si è fatta attendere. E, ieri, ha non solo comunicato che imporrà dazi provvisori antidumping sul brandy importato dai Paesi dell’Unione Europea a partire dall’11 ottobre prossimo. Le tariffe colpiranno principalmente i produttori francesi, inclusi i quattro maggiori di cognac al mondo: Hennessy, Martell, Courvoisier (Campari) e Remy Martin, destinatari di aliquote, rispettivamente, al 39%, al 30,6%, al 34,8% e al 38,1%; per tutti gli altri player del comparto è al 34,8%. Pechino ha già avviato l’indagine sulla carne suina (la Spagna ha un export verso la Cina di 1,3 miliardi di dollari) e sul lattiero-caseario che potrebbe colpire mozzarelle e parmigiano italiani. Quotidiano.net - Ue-Cina, continua la guerra dei dazi. Colpiti auto, brandy e formaggi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladeisale di un tono. Dopo la decisione dell’Ue di imporresull’import dicinesi, la reazione di Pechino non si è fatta attendere. E, ieri, ha non solo comunicato che imporràprovvisori antidumping sulimportato dai Paesi dell’Unione Europea a partire dall’11 ottobre prossimo. Le tariffe colpiranno principalmente i produttori francesi, inclusi i quattro maggiori di cognac al mondo: Hennessy, Martell, Courvoisier (Campari) e Remy Martin, destinatari di aliquote, rispettivamente, al 39%, al 30,6%, al 34,8% e al 38,1%; per tutti gli altri player del comparto è al 34,8%. Pechino ha già avviato l’indagine sulla carne suina (la Spagna ha un export verso ladi 1,3 miliardi di dollari) e sul lattiero-caseario che potrebbe colpire mozzarelle e parmigiano italiani.

Paesi Ue spaccati sui dazi alle e-car cinesi : Italia e Francia a favore - Germania contro. Berlino : "Non innescare guerra commerciale" - Ma da Berlino è subito arrivato l'altolà: il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha scritto su Twitter che "Ursula von der Leyen non dovrebbe innescare una guerra commerciale" e "abbiamo bisogno di una soluzione negoziata".

