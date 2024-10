Uccise la sorella Alice con 20 coltellate, Cassazione conferma condanna Alberto Scagni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alberto Scagni è stato condannato a 24 anni e sei mesi. I giudici della Corte di Cassazione, confermando le condanne di primo e secondo grado, non hanno riconosciuto la tesi dei suoi difensori Mirko Bettolli e Alberto Caselli Lapeschi, secondo i quali Scagni non avrebbe agito con premeditazione la sera del primo maggio Uccise la sorella Alice con 20 coltellate, Cassazione conferma condanna Alberto Scagni L'Identità. Lidentita.it - Uccise la sorella Alice con 20 coltellate, Cassazione conferma condanna Alberto Scagni Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –è statoto a 24 anni e sei mesi. I giudici della Corte dindo le condanne di primo e secondo grado, non hanno riconosciuto la tesi dei suoi difensori Mirko Bettolli eCaselli Lapeschi, secondo i qualinon avrebbe agito con premeditazione la sera del primo maggiolacon 20L'Identità.

