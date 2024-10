Linkiesta.it - Tutti i motivi per cui teniamo un chewing gum in bocca

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Potremmo soffermarci a lungo sul motivo per cui masticavamogum da adolescenti: per azzerare lo spettro della fiatella del sabato sera nella speranza di limonare qualcuno, per togliere il tanfo di sigaretta dallaprima di rientrare a casa o, meglio ancora, per cancellare il riconoscibilissimo odore di cannabis. In quest’ultimo caso la gomma andava in combo con il collirio per l’arrossamento degli occhi. Ma stando a un articolo dello scorso luglio sul New York Times, i ragazzi di oggi – la Gen Z – masticanogum anche per fare i muscoli alle mascelle. Si chiamano gomme Facial Fitness, e sembrano avere la capacità di scolpire e squadrare la mascella in due settimane di masticamento. Muscle Mango e Jacked Watermelon sono alcuni dei gusti disponibili da una delle aziende che ne promuove il consumo che possiamo definire a scopo estetico.