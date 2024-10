Anticipazionitv.it - Temptation Island, Raul Dumitras si sbilancia nei confronti di Millie Moi e poi cancella tutto: il gesto

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), ex protagonista di, è stato segnalato dai fan per un like su una foto diMoi pubblicata il 26 luglio 2023 su Instagram. La segnalazione, arrivata a Deianira Marzano, ha subito alimentato i gossip. Tuttavia, al controllo diretto del posto condiviso dalla ragazza, il like dinon è più visibile. Questo ha fatto nascere ipotesi su un possibile tentativo di evitare speculazioni. Ilha fatto discutere i fan, incuriositi dal rapporto tra i due, sollevando domande sul perché il like sia stato rimosso.2024: la segnalazione dei fan a Deianira Marzano suAlcuni fan attenti dihanno notato cheaveva messo un like a una foto diMoi, pubblicata il 26 luglio 2023 su Instagram.