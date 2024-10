Terzotemponapoli.com - Taglialatela: “Conte è una garanzia per il Napoli”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pino, ex portiere del, ha rilasciato dichiarazioni aMagazine Live. In onda su Radio Punto Zero, ha parlato dell’amico Max Esposito, ma soprattutto die della sua influenza sui calciatori del. Di seguito le sue parole alla radio.su Max Esposito Così l’ex numero uno del: “Max Esposito? Aveva dei colpi importanti, ha fatto delle belle cose in tutte le squadre in cui è stato. Ma giocare nelè sempre speciale per noi napoletani e noi lo abbiamo fatto assieme. Abbiamo condiviso questo sogno.? Sta plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza, lui è una. Amo questi allenatori, curano molto bene la parte difensiva e dona maggiore certezze anche al portiere. Anche Ottavio Bianchi era così,mi ricorda lui. Entrambi sono serissimi e danno delle regole precise, questo compatta il gruppo.