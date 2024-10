Sinner-Medvedev in tv | data orario canale diretta e streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannikse la vedrà contro Daniilnei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Dopo l’Australia, l’America e l’Europa, non poteva mancare l’Asia come cornice al confronto tra, il quinto in stagione e il terzo di fila a livello di quarti di finale. Entrambi hanno infatti rispettato il pronostico, facendo valere il proprio status di testa di serie, e si ritroveranno a poco più di un mese dalla sfida di New York. Ampiamente favorito, ma il russo è un avversario insidioso che non va sottovalutato. Jannik spera inoltre di ristabilire la parità nei testa a testa, che vedonoavanti 7-6, e ovviamente di garantirsi un posto in semifinale (dove potrebbe ritrovare Alcaraz).