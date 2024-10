Simonetta Cesaroni, spunta il nome di una collega "testimone fantasma": potrebbe aver visto il killer (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da un'inchiesta del settimanale "Giallo" è emerso che altre persone lavoravano nell'ufficio di via Poma a Roma nell'estate in cui la ragazza fu uccisa Ilgiornale.it - Simonetta Cesaroni, spunta il nome di una collega "testimone fantasma": potrebbe aver visto il killer Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da un'inchiesta del settimanale "Giallo" è emerso che altre persone lavoravano nell'ufficio di via Poma a Roma nell'estate in cui la ragazza fu uccisa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Delitto di Via Poma - rivelato il nome di chi lavorava con Simonetta Cesaroni in ufficio : era scritto sui fogli presenza poi scomparsi - “Si chiamava Pierpaolo De Risi ed è morto lo scorso maggio all’età di 62 anni. L’inchiesta Da un’inchiesta del settimanale “Giallo”, viene fuori il nome di un dipendente dell’Aiag che nell’estate del 1990 era con lei in ufficio. Cosa è successo nel 1996Nel ’96, il magistrato Roberto Cavallone, titolare della seconda inchiesta, quella che vedeva indagato il fidanzato di Simonetta Raniero Busco, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Via Poma - un dossier può riaprire le indagini : “Il nome del killer di Simonetta Cesaroni è qui” - Consegnato alla Procura un nuovo dossier: "Il nome dell'assassino potrebbe essere qui". Atteso per il 19 novembre il verdetto del gip.Continua a leggere . (Fanpage.it)

GRAVI INDIZI DI REATO – Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? L’enigma del delitto di Via Poma - Mistero e domande senza una risposta. . Questo è quel che riecheggia attorno al delitto di Via Poma, uno dei casi di cronaca nera italiana più controversi che, dopo più di trent’anni, non ha ancora trovato un colpevole. È il 7 agosto 1990, tutti gli italiani sono al mare e Simonetta Cesaroni, una giovane ragazza di 20 […] The post GRAVI INDIZI DI REATO – Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? ... (Lidentita.it)