Sciopero treni 12 e 13 ottobre senza fasce di garanzia: gli orari (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo un settembre già segnato da numerosi disagi, il settore dei trasporti si prepara a un nuovo Sciopero che interesserà il personale del Gruppo FS, trenitalia e trenitalia Tper, che si occupa del trasporto regionale in Emilia-Romagna. La protesta nazionale è prevista per il weekend del 12 e 13 ottobre, dalle 21:00 di sabato 12 fino alle 20:59 di domenica 13 ottobre. Ancora una volta, chi dovrà viaggiare in treno potrebbe affrontare cancellazioni e ritardi, con l’Italia che rischia di essere "spezzata" a causa dei disservizi Tg24.sky.it - Sciopero treni 12 e 13 ottobre senza fasce di garanzia: gli orari Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo un settembre già segnato da numerosi disagi, il settore dei trasporti si prepara a un nuovoche interesserà il personale del Gruppo FS,talia etalia Tper, che si occupa del trasporto regionale in Emilia-Romagna. La protesta nazionale è prevista per il weekend del 12 e 13, dalle 21:00 di sabato 12 fino alle 20:59 di domenica 13. Ancora una volta, chi dovrà viaggiare in treno potrebbe affrontare cancellazioni e ritardi, con l’Italia che rischia di essere "spezzata" a causa dei disservizi

