Ilgiornale.it - Scenario, l'evoluzione del Vermentino

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La nuova etichetta prodotta a Bolgheri da Argentiera dimostra le potenzialità finora inespresse del vitigno bianco tirrenico, in un’interpretazione elegante e sapida. Un ulteriore passo in avanti per l’azienda nella storica Tenuta Donoratico, che quest’anno compie venticinque anni e che grazie all’impegno del proprietario, l’austriaco Turnauer, punta sulla continua ricerca e sull’enoturismo