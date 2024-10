Roma, carabiniere si laurea con 110 e mentre sta festeggiando sventa un rapina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si laurea e sventa una rapina. E’ la particolare, entusiasmante giornata vissuta da un carabiniere n servizio alla compagnia Roma Centro. Il militare stava dirigendosi con la famiglia e due colleghi a festeggiare il 110 in Scienze Giuridiche in un locale del quartiere Monti, quando si è accorto che un ladro aveva rubato la valigia ai piedi di un turista distratto sulla nota scalinata. Senza pensarci due volte, con ancora la corona d’alloro dei laureati sulla testa per scattare alcune foto ricordo nello splendido scorcio capitolino di Trinità dei Monti, il carabinieri e i suoi colleghi si sono messi subito a rincorrere i ladri che nel frattempo stavano cercando di dileguarsi con la refurtiva. Inseguimento concluso dopo poco con la cattura del delinquente. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Siuna. E’ la particolare, entusiasmante giornata vissuta da unn servizio alla compagniaCentro. Il militare stava dirigendosi con la famiglia e due colleghi a festeggiare il 110 in Scienze Giuridiche in un locale del quartiere Monti, quando si è accorto che un ladro aveva rubato la valigia ai piedi di un turista distratto sulla nota scalinata. Senza pensarci due volte, con ancora la corona d’alloro deiti sulla testa per scattare alcune foto ricordo nello splendido scorcio capitolino di Trinità dei Monti, il carabinieri e i suoi colleghi si sono messi subito a rincorrere i ladri che nel frattempo stavano cercando di dileguarsi con la refurtiva. Inseguimento concluso dopo poco con la cattura del delinquente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - carabiniere da…110 : sventa una rapina dopo la laurea - . Il carabiniere, con ancora in testa la corona d’alloro per la laurea, li ha inseguiti insieme ai suoi colleghi, riuscendo a bloccare il rapinatore che aveva la valigia, al cui interno c’erano fra l’altro 5mila dollari in contanti, documenti ed effetti personali del turista. Protagonista un carabiniere in servizio alla compagnia Roma Centro che ieri mattina, dopo aver discusso la tesi in ... (Ilfaroonline.it)

Dopo la discussione della tesi - il Carabiniere neo laureato arresta un ladro a Roma - Lui parlava e io prendevo la borsa". Il 29enne, comparso questa mattina di fronte ai giudici del tribunale di Roma per l'udienza di convalida, ha ammesso l'intenzione di derubare il turista: "Stavamo rubando" ha detto in aula, spiegando di non sapere chi fosse il complice perché "l'ho conosciuto un'ora prima del furto. (Agi.it)

Prima si laurea con 110 e lode - poi sventa una rapina : la giornata “straordinaria” di un Carabiniere a Roma - L'articolo Prima si laurea con 110 e lode, poi sventa una rapina: la giornata “straordinaria” di un Carabiniere a Roma sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Ieri mattina, dopo aver discusso la tesi di laurea in Scienze giuridiche e conseguito il voto di 110 e lode, il militare si stava recando nel quartiere Monti per festeggiare con la famiglia e due colleghi, quando ha ... (Orizzontescuola.it)