Quando il ginocchio fa crack . Da Scamacca a Zapata, rotti in 38

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) di Giulio MOla "Troppi infortuni al crociato oggi? Si gioca troppo e ci si allena meno rispetto a una volta. Quindici anni fa presentai il progetto delle cinque sostituzioni all’Aic e alla Uefa, per armonizzare il minutaggio e salvaguardare l’aspetto medico. Alla fine c’è voluto il Covid per togliere questa idea dal cassetto e portarla in campo, ma evidentemente ancora non basta, perché gli infortuni sono in costante aumento, soprattutto nella prima fase della stagione. Da anni si discute su come ridurre questa incidenza: si sono studiati i terreni, le scarpe, le metodologie di allenamento: ma i due fattori di rischio più importante sono la fisicità dei giocatori e il rapporto gare-allenamenti. Oggi si gioca molto e ci si allena di meno". Da tempo il professor Piero Volpi, responsabile dello staff sanitario dell’Inter, ha lanciato l’allarme.