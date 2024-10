Ilnapolista.it - «Quale Sinner, il doping dei 23 nuotatori cinesi e la Wada è uno scandalo mai visto» (L’Equipe)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rémi Keller è stato per sei anni il capo della commissione sanzioni dell’agenzia antifrancese (Afld). È considerato un guru della lotta al. Intervistato daparla anche del casoe della, ma di sponda rispetto a quello che lui considera “il più grossodi violazione delle procedure antiche abbiamo mai”: il caso dei 23positivi assolti nel 2021. Da un’indagine condotta dalla televisione pubblica tedesca Ard e dal New York Times emerse che ierano risultati positivi alla stessa sostanza nel gennaio 2021. Laaveva accolto la tesi della contaminazione accidentale perché il prodotto in questione – la trimetazidina – sarebbe stato ritrovato nelle cucine del luogo in cui alloggiavano.