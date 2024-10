Psb, Giorgetti: “Vanno riviste le rendite catastali. Difficile Pil 1% nel 2024” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Le recenti revisioni delle stime dell’Istat comportano una correzione meccanica al ribasso sulla crescita acquisita, che rende più Difficile il conseguimento di una variazione reale annuale del Pil dell’1% per l’anno in corso”. Dopo i dubbi di Bankitalia e Upb, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti riconosce che sarà più Difficile centrare l’obiettivo della crescita. Giorgetti: “Vanno riviste le rendite catastali” I potenziali effetti sui conti? “Il Piano strutturale di Bilancio è allo stesso tempo ambizioso e realistico“, rassicura. I nuovi dati “non suscitano preoccupazioni per gli anni seguenti” e “anche l’impatto sul 2025 è praticamente nullo in confronto ai dati preesistenti”. Lapresse.it - Psb, Giorgetti: “Vanno riviste le rendite catastali. Difficile Pil 1% nel 2024” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Le recenti revisioni delle stime dell’Istat comportano una correzione meccanica al ribasso sulla crescita acquisita, che rende piùil conseguimento di una variazione reale annuale del Pil dell’1% per l’anno in corso”. Dopo i dubbi di Bankitalia e Upb, il ministro dell’Economia Giancarloriconosce che sarà piùcentrare l’obiettivo della crescita.: “le” I potenziali effetti sui conti? “Il Piano strutturale di Bilancio è allo stesso tempo ambizioso e realistico“, rassicura. I nuovi dati “non suscitano preoccupazioni per gli anni seguenti” e “anche l’impatto sul 2025 è praticamente nullo in confronto ai dati preesistenti”.

