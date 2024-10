Secoloditalia.it - Preside e prof cambiavano di nascosto i voti sul registro elettronico: scandalo in uno dei migliori licei calabresi

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Era una scuola modello, ora la bufera si abbatte sul Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia, tra i più importanti istituti scolastici della città e non solo (recentemente considerata la migliore scuola della Calabria secondo l’indagine Eduscopio). La dirigente scolastica avrebbe utilizzato ilper cambiareagli alunni e per modificare giudizi. L’avrebbe fatto per sette volte, dal 28 gennaio al 13 giugno 2023, alzando o abbassando i: trasformando magari un nove in otto o aumentando un sette con un otto in materie quali: Storia dell’Arte, Latino, Scienze naturali e Scienze motorie e sportive. Il motivo? Per avere l’ultima parola, imponendo il suo metodo e le sue visioni e le sue preferenze, anche imponendosi suiessori, analizza il Quotidiano del Sud Naturalmente non ha agito a sola.