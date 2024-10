Liberoquotidiano.it - "Paulo Fonseca va aiutato. Altrimenti cambi subito": Milan, Giovanni Galli fa il nome

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Per essere danon servono solo i piedi buoni, ma bisogna essere anche uomini veri. Ai rossoneri manca lo zoccolo duro di giocatori italiani, che diano il senso di appartenenza. Per gli stranieri purtroppo un club vale l'altro: non sanno il valore di quella maglia, che va onorata sempre. Per i tifosi e per la storia dei campioni con la C maiuscola che l'hanno indossata. Non come certi pseudo top player odierni della squadra che della parola campioni non hanno neanche la C iniziale». Firmato. L'ex numero uno 1 deldi Sacchi ci accompagna nel viaggio all'interno della crisi del Diavolo.Come valuta l'inizio di stagione? «Erano partiti malissimo, poi le tre vittorie di fila sembravano essere state la svolta. Invece a Firenze sono ricaduti negli errori di inizio campionato e ci hanno messo del loro per perdere.