Patrimoniale per super-ricchi, in cosa consiste la proposta di Elly Schlein (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Patrimoniale? Non saremmo d’accordo ad alzare le tasse sul ceto medio, ma penso che faccia bene Lula a chiedere ai governi una tassa internazionale sui super ricchi. Questa discussione si può fare.” Con queste parole, Elly Schlein, segretaria del Pd, a Live In Sky Tg24, ha mostrato il suo sostegno alla proposta avanzata anche dal presidente brasiliano. Schlein ha ribadito che “bene una tassazione progressiva, ma non alzando le tasse al ceto medio”, puntando sulla necessità di affrontare il tema a livello “europeo, internazionale, concertato”. Ha inoltre ricordato come “si è raggiunto un accordo della tassazione minima delle imprese” e ha lodato Lula per aver portato il tema all’attenzione dei governi. L’esempio del Brasile Lula ha fatto il botto. Quifinanza.it - Patrimoniale per super-ricchi, in cosa consiste la proposta di Elly Schlein Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “? Non saremmo d’accordo ad alzare le tasse sul ceto medio, ma penso che faccia bene Lula a chiedere ai governi una tassa internazionale sui. Questa discussione si può fare.” Con queste parole,, segretaria del Pd, a Live In Sky Tg24, ha mostrato il suo sostegno allaavanzata anche dal presidente brasiliano.ha ribadito che “bene una tassazione progressiva, ma non alzando le tasse al ceto medio”, puntando sulla necessità di affrontare il tema a livello “europeo, internazionale, concertato”. Ha inoltre ricordato come “si è raggiunto un accordo della tassazione minima delle imprese” e ha lodato Lula per aver portato il tema all’attenzione dei governi. L’esempio del Brasile Lula ha fatto il botto.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Schlein a SkyTg24 : “Tassa internazionale sui super ricchi? Questa discussione si può fare. E anche su quella per le multinazionali” - In Italia il sostegno degli elettori a un’imposta sui grandi patrimoni è ampio e trasversale: 7 su 10 sono a favore e anche tra chi vota FdI, Forza Italia e Lega una maggioranza relativa appoggia l’idea. Quindi bene una tassazione progressiva, ma non alzando le tasse al ceto medio”. . Il ... (Ilfattoquotidiano.it)

Uomini più ricchi del mondo - Mark Zuckerberg supera Jeff Bezos (ma non è ancora primo) : come cambia il podio - Mark Zuckerberg supera Jeff Bezos e conquista il titolo di secondo paperone a livello mondiale, alle spalle solo di Elon Musk. L'amministratore delegato di Meta - secondo il Bloomberg... (Leggo.it)

Gli chef privati dei super ricchi diventati delle star social - Prendiamo ad esempio Olivia Tiedemann, una chef privata e content creator di Brooklyn, definita dalla Bcc una vera e propria "punk rock private chef". A 26 anni, senza alcuna formazione culinaria, è passato da neofita della cucina a chef personale di un miliardario, in una delle zone più esclusive ... (Gamberorosso.it)

7 italiani su 10 favorevoli a tassa per i super-ricchi. “Cresce diseguaglianza sociale” - Il sondaggio ha mostrato un forte sostegno per un sistema fiscale più equo e progressivo. Gli effetti delle disuguaglianze sulla società Secondo l’86% degli intervistati, le disuguaglianze economiche hanno un impatto negativo sul futuro delle nuove generazioni e sulla coesione sociale. La ... (Thesocialpost.it)

Papa Francesco : “I super ricchi di tutto il mondo paghino una patrimoniale” - E lo fa con la schiettezza che lo contraddistingue. “Se questa percentuale tanto piccola di miliardari che accaparra la maggior parte della ricchezza del pianeta fossero propensi a condividerla, non a cederla ma a condividerla in modo fraterno… che cosa bella sarebbe per loro stessi e che cosa ... (Dayitalianews.com)