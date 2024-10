Paquetà a rischio squalifica a vita: la svolta nelle indagini per le scommesse (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lucas Paquetà rischia la squalifica a vita: le ultime sull’indagini in Inghilterra sul caso scommesse, ecco cosa è successo Paquetà, ex giocatore del Milan attualmente in Inghilterra al West Ham, è nei guai seri. La Football Association ha messo sotto indagine un anno fa per scommesse sospette su quattro sue ammonizioni il suo telefono, poi successivamente riconsegnato. I problemi per il brasiliano, Calcionews24.com - Paquetà a rischio squalifica a vita: la svolta nelle indagini per le scommesse Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lucasrischia la: le ultime sull’in Inghilterra sul caso, ecco cosa è successo, ex giocatore del Milan attualmente in Inghilterra al West Ham, è nei guai seri. La Football Association ha messo sotto indagine un anno fa persospette su quattro sue ammonizioni il suo telefono, poi successivamente riconsegnato. I problemi per il brasiliano,

Paquetà rischia la squalifica a vita : è accusato di scommesse - ostacolo delle indagini e mancata collaborazione - E sapete come? Con le scommesse. L'articolo Paquetà rischia la squalifica a vita: è accusato di scommesse, ostacolo delle indagini e mancata collaborazione sembra essere il primo su ilNapolista. Il giornalista scrive che in concomitanza con i cartellini gialli del calciatore, per cui è sotto inchiesta, sull’isola di Paquetà sono diventati tutti ricchi. (Ilnapolista.it)

Ex Milan - Paqueta rischia la squalifica a vita per scommesse. Ecco cos’è successo - Sì, perché il brasiliano è sotto indagine da parte della Football Association (federcalcio inglese) per sospette scommesse illegali con forti movimenti di denaro, puntate in 4 occasioni su alcune ammonizioni. Ecco cos’è successo LEGGI ANCHE Verso Udinese-Milan, da Noah Okafor a Strahinja Pavlovic: Fonseca prepara la rivoluzione Negli ultimi anni di casi di calcio-scommesse ne sono usciti tanti. (Dailymilan.it)

Caso scommesse - Paquetá rischia la squalifica a vita : cosa ha fatto per ostacolare le indagini - pic. Già indagato dalla FA per quattro sospette ammonizioni ricevute tra il 2022 e il 2023, ora Lucas Paquetà si sarebbe sbarazzato del suo vecchio cellulare per ostacolare ulteriori controlli da parte degli organi competenti. com/4M4oOnzd48 — COYIrons (@COYIronscom) October 8, 2024 Alle origini dell’indagineSono quattro cartellini gialli che rischiano di rovinare la carriera a Lucas Paquetá. (Ilfattoquotidiano.it)