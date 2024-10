Quotidiano.net - P.a, arriva Ri.va, nuova piattaforma per gestione risorse umane

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) È al via la sperimentazione del progetto Ri.Va., una piattoforma di strumenti per "sostenere il progressivo affermarsi di unastrategica delleincentrata sulle competenze e non più sulle mansioni, per un sistema di pubbliche amministrazioni al servizio di cittadini e imprese". Una nota del Dipartimento della funzione pubblica spiega che la piattoforma offre un kit di strumenti e di modelli, tra cui banche dati dei sistemi professionali e library di competenze ed è stata presentata in un incontro online con le 58 amministrazioni coinvolte nella fase sperimentale. A queste presto se ne aggiungeranno altre 200 che riceveranno azioni mirato di accompagnamento e formazione. Il progetto Ri.