Napoli, la statua di Pulcinella a forma di pene travolge il sindaco Manfredi. FdI: “Buttati 157mila euro” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un Pulcinella, si sa, a Napoli non si rifiuta mai, figuriamoci poi un Pulcinella gigante. Ma quello che da qualche giorno fa bella, o brutta mostra di sé, a piazza Municipio, con il Maschio Angioino e il mare sullo sfondo, è un Pulcinella un po’ osè, troppo, molto molto simile a un pene. E non c’entra nulla il titolo dell’opera, “Tu si ‘na cosa grande“, con allusioni di carattere sessuale o machismi da caserma: l’ultima opera del maestro designer Gaetano Pesce, scomparso a New York il 4 aprile scorso, al quale l’archistar stava lavorando nell’ambito dell’iniziativa “Napoli contemporanea” del Comune, doveva essere un regalo alla città ma si sta trasformando in un boomerang pesantissimo per il sindaco Gaetano Manfredi. Secoloditalia.it - Napoli, la statua di Pulcinella a forma di pene travolge il sindaco Manfredi. FdI: “Buttati 157mila euro” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un, si sa, anon si rifiuta mai, figuriamoci poi ungigante. Ma quello che da qualche giorno fa bella, o brutta mostra di sé, a piazza Municipio, con il Maschio Angioino e il mare sullo sfondo, è unun po’ osè, troppo, molto molto simile a un. E non c’entra nulla il titolo dell’opera, “Tu si ‘na cosa grande“, con allusioni di carattere sessuale o machismi da caserma: l’ultima opera del maestro designer Gaetano Pesce, scomparso a New York il 4 aprile scorso, al quale l’archistar stava lavorando nell’ambito dell’iniziativa “contemporanea” del Comune, doveva essere un regalo alla città ma si sta trasndo in un boomerang pesantissimo per ilGaetano

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - polemiche per il Pulcinella ‘fallico’ in piazza Municipio - Un’opera che ha creato non poche polemiche, in particolare dopo che un senza tetto la diede alle fiamme e la Venere fu ricostruita e riposizionata in piazza. Adesso l’opera di Pistoletto va in pensione, sarà collocata presso la chiesa di San Severo al Pendino, per lasciare posto al Pulcinella rivisitato di Gaetano Pesce. (Lapresse.it)

Il significato del Pulcinella stilizzato di Gaetano Pesce a Napoli e i commenti sul suo aspetto “fallace” - Quella di Piazza Municipio sembra una camicia normale, anzi no, sembra un’altra cosa. Tu si na cosa grande, il progetto dell’opera di Gaetano PesceIl fusto cilindrico ed eretto dell’opera visto da dietro e con il colletto della camicia in cima, per non parlare del color carne scelto per l’installazione, hanno sollevato numerose battute in merito alle sembianze falliche di questo “totem”. (Cinemaserietv.it)

Napoli - arriva il Pulcinella stilizzato di Gaetano Pesce in piazza Municipio : boom di commenti sui social - È arrivato il Pulcinella stilizzato di Gaetano Pesce a piazza Municipio che prende il posto della ?Venere degli stracci? di Michelangelo Pistoletto. Se quest'ultima... (Ilmattino.it)