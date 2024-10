Ministero sanità Hamas, i morti a Gaza sono oltre 42.000 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Ministero della sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha dichiarato che almeno 42.010 persone sono state uccise nella guerra tra Israele e i militanti palestinesi. Il bilancio comprende 45 morti nelle ultime 24 ore, secondo il Ministero, che ha dichiarato che 97.720 persone sono state ferite nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra, quando i militanti di Hamas hanno attaccato Israele il 7 ottobre 2023. Quotidiano.net - Ministero sanità Hamas, i morti a Gaza sono oltre 42.000 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildelladi, gestito da, ha dichiarato che almeno 42.010 personestate uccise nella guerra tra Israele e i militanti palestinesi. Il bilancio comprende 45nelle ultime 24 ore, secondo il, che ha dichiarato che 97.720 personestate ferite nella Striscia didall'inizio della guerra, quando i militanti dihanno attaccato Israele il 7 ottobre 2023.

Vaccino Covid - ministero Salute insiste con il siero - nuova circolare 2024-25 : "Suggerito a 60+ - fragili e sanitari" - ma Florida lo sconsiglia a 65+ - ilgiornaleditalia. https://www. Il ministro per la Salute Orazio Schillaci ha annunciato che è pronta e presto sarà divulgata la circolare per la campagna vaccinale Covid 2024/2025 che, come lo scorso anno, si svolgerà in contemporanea con l'antinfluenzale a partire da ottobre. it/news/esteri/640748/v . (Ilgiornaleditalia.it)

Mpox - arriva la circolare del Ministero della Salute : «Rafforzare la protezione dei sanitari e sensibilizzarli sui casi» - «Si raccomanda di sensibilizzare i medici e gli operatori sanitari sui possibili casi di Mpox associati ai viaggi causati dal clade I di Mpxv, inclusa la possibilità di diverse presentazioni cliniche, trasmissione attraverso vie sessuali e non sessuali e diversi gruppi colpiti rispetto alla precedente epidemia di Mpox clade II. (Open.online)