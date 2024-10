Medioriente, Israele: “Iran deve essere fermato prima che sia troppo tardi” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ennesimo appello di Tel Aviv contro Teheran. “Il 1° ottobre, il regime Iraniano ha lanciato quasi 200 missili balistici contro Israele. Questo attacco non è stato semplicemente un attacco a Israele, ma rappresenta una minaccia significativa per la stabilità globale. L’Iran, principale sponsor del terrorismo a livello mondiale, deve essere fermato prima che sia troppo tardi“, ha scritto in un post su X del ministero degli Esteri israeliano Yisrael Katz. Nel frattempo – mentre prosegue l’offensiva dello Stato ebraico in Libano – il premier Benjamin Netanyahu dovrebbe tenere un colloquio telefonico con il presidente americano Joe Biden: all’ordine del giorno ci sono proprio eventuali piani per colpire l’Iran. Lapresse.it - Medioriente, Israele: “Iran deve essere fermato prima che sia troppo tardi” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ennesimo appello di Tel Aviv contro Teheran. “Il 1° ottobre, il regimeiano ha lanciato quasi 200 missili balistici contro. Questo attacco non è stato semplicemente un attacco a, ma rappresenta una minaccia significativa per la stabilità globale. L’, principale sponsor del terrorismo a livello mondiale,che sia“, ha scritto in un post su X del ministero degli Esteri israeliano Yisrael Katz. Nel frattempo – mentre prosegue l’offensiva dello Stato ebraico in Libano – il premier Benjamin Netanyahu dovrebbe tenere un colloquio telefonico con il presidente americano Joe Biden: all’ordine del giorno ci sono proprio eventuali piani per colpire l’

