Maxi operazione della Finanza: scoperto un fornitore di prodotti contraffatti a Bari

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pescara - Oltre 320mila articoli taroccati sequestrati tra Pescara e: denunciati i responsabili per violazione delle normative sulla sicurezza e il commercio. Un'importantecondotta dalla Guardia diha portato al sequestro di oltre 320.000e non conformi alla normativa, rinvenuti in negozi tra Pescara e. La vasta, coordinata dal Comando provincialeGuardia didi Pescara, è stata intrapresa per tutelare i consumatori e garantire la salute pubblica, contrastando il commercio difalsificati e monitorando l'adeguatezzamerce in circolazione. Tre persone sono state denunciate per le loro responsabilità . Le indagini sono state avviate a seguito di controlli economici effettuati dal Gruppo di Pescara.