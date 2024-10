Manovra, il valzer dei numeri: le cifre del bilancio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È tutta una questione di numeri e sul filo delle cifre si gioca la Manovra su cui il governo punta, ambiziosamente, per cogliere due obiettivi apparentemente in conflitto guerreggiato tra loro: garantire la crescita e tagliare le spese. La giornata di ieri è stata, come quella che l’ha preceduta, un festival delle percentuali, un gran Manovra, il valzer dei numeri: le cifre del bilancio L'Identità. Lidentita.it - Manovra, il valzer dei numeri: le cifre del bilancio Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È tutta una questione die sul filo dellesi gioca lasu cui il governo punta, ambiziosamente, per cogliere due obiettivi apparentemente in conflitto guerreggiato tra loro: garantire la crescita e tagliare le spese. La giornata di ieri è stata, come quella che l’ha preceduta, un festival delle percentuali, un gran, ildei: ledelL'Identità.

