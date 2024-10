Manovra, FI: “Se aumento tasse su casa ci opporremo, noi per ridurle” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il senatore di FI Roberto Rosso, responsabile casa del partito azzurro, ha commentato a LaPresse quanto dichiarato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sugli aggiornamenti catastali: “Mi sembra che sia già stato chiarito che non ci saranno maggiori tasse sulla casa. Noi siamo da sempre, grazie anche a quello che diceva Silvio Berlusconi, per ridurle, non per alzarle, ma mi sembra che sia stato chiarito oggi che non ci sarà alcun aumento. Se ci sarà siamo contrari, è uno dei nostri punti programmatici, bisogna trovare semmai i modi di aiutare proprietari e inquilini, non di aumentare i costi”. Lapresse.it - Manovra, FI: “Se aumento tasse su casa ci opporremo, noi per ridurle” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il senatore di FI Roberto Rosso, responsabiledel partito azzurro, ha commentato a LaPresse quanto dichiarato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sugli aggiornamenti catastali: “Mi sembra che sia già stato chiarito che non ci saranno maggiorisulla. Noi siamo da sempre, grazie anche a quello che diceva Silvio Berlusconi, per, non per alzarle, ma mi sembra che sia stato chiarito oggi che non ci sarà alcun. Se ci sarà siamo contrari, è uno dei nostri punti programmatici, bisogna trovare semmai i modi di aiutare proprietari e inquilini, non di aumentare i costi”.

