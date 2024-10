Mandorle amare a Zenzero Fest (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Ispirata a fatti realmente accaduti, è la storia della famiglia Conforti, maestri confettieri, quella narrata dalla scrittrice Valentina Cebeni in “Mandorle amare” (Sperling&Kupfer), protagonista domenica 13 ottobre del secondo appuntamento di Zenzero Fest. Un romanzo che si snoda in un arco temporale compreso tra il secondo dopoguerra e gli anni Duemila, nel quale le vite dei personaggi si intrecciano e incantano il lettore in un’atmosfera di dolcezza narrativa che Valentina Cebeni, autrice di grandi storie, ha ancora una volta magistralmente delineato. Dentro, la capacità di descrivere le epoche e di sondare l’animo umano, ponendo l’attenzione sul ruolo della donna e sulla “veste” che l’universo femminile dovrebbe indossare agli occhi dei più. Lanazione.it - Mandorle amare a Zenzero Fest Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Ispirata a fatti realmente accaduti, è la storia della famiglia Conforti, maestri confettieri, quella narrata dalla scrittrice Valentina Cebeni in “” (Sperling&Kupfer), protagonista domenica 13 ottobre del secondo appuntamento di. Un romanzo che si snoda in un arco temporale compreso tra il secondo dopoguerra e gli anni Duemila, nel quale le vite dei personaggi si intrecciano e incantano il lettore in un’atmosfera di dolcezza narrativa che Valentina Cebeni, autrice di grandi storie, ha ancora una volta magistralmente delineato. Dentro, la capacità di descrivere le epoche e di sondare l’animo umano, ponendo l’attenzione sul ruolo della donna e sulla “veste” che l’universo femminile dovrebbe indossare agli occhi dei più.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mandorle amare a Zenzero Fest - Arezzo, 9 ottobre 2024 – I spirata a fatti realmente accaduti, è la storia della famiglia Conforti, maestri confettieri, quella narrata dalla scrittrice Valentina Cebeni in “Mandorle amare” (Sperling& ... (lanazione.it)

La torta morbida di Natalia Cattelani con la crema da fare anche a Natale - Dalla cucina di Rai 1 ecco la torta morbida con la crema e l'uva bianca preparata da Natalia Cattelani Grandi consigli nella cucina di E’ sempre mezzogiorno con Natalia Cattelani. La maestra di cucina ... (ultimenotizieflash.com)

Nora Ephron e il potere delle donne in cucina: la vita e le ricette (inedite) in un libro - «Una torta per dirti addio»: in anteprima a Cook Fest 2024, la presentazione del nuovo libro di Angela Frenda dedicato a Nora Ephron, «giornalista, sceneggiatrice, scrittrice, femminista, madre e… new ... (corriere.it)