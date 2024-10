Lo sberleffo di Vannacci alla sinistra: “Generale non è una canzone di sinistra. L’ho capita più io di voi” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “canzone rubata”: a sinistra hanno gridato scandalizzati e non si danno pace per colpa di Vannacci. L’eurodeputato della Lega ha cantato Generale di De Gregori a Pontida, trascinando il raduno leghista. Quella canzone è sentita come un canto di proprietà privata da parte del variegato mondo progressista ed hanno attaccato l'”appropriazione indebita” vissuta come un affronto. “Ora la sinistra ci dice pure cosa dobbiamo cantare”: risponde per le rime il Generale (quello della Lega) in un articolo di suo pugno con il quale interviene sul Giornale. E’ troppo: Vannacci al Giornale: “La sinistra ci dice pure cosa bisogna cantare” “Non bastano i pressanti consigli su chi si possa abbracciare, con chi si possa fare un selfie o a chi si possa concedere l’amicizia su Facebook. Ora la sinistra decide anche le canzoni che si possono fischiettare per strada o intonare in una festa paesana. Secoloditalia.it - Lo sberleffo di Vannacci alla sinistra: “Generale non è una canzone di sinistra. L’ho capita più io di voi” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “rubata”: ahanno gridato scandalizzati e non si danno pace per colpa di. L’eurodeputato della Lega ha cantatodi De Gregori a Pontida, trascinando il raduno leghista. Quellaè sentita come un canto di proprietà privata da parte del variegato mondo progressista ed hanno attaccato l'”appropriazione indebita” vissuta come un affronto. “Ora laci dice pure cosa dobbiamo cantare”: risponde per le rime il(quello della Lega) in un articolo di suo pugno con il quale interviene sul Giornale. E’ troppo:al Giornale: “Laci dice pure cosa bisogna cantare” “Non bastano i pressanti consigli su chi si possa abbracciare, con chi si possa fare un selfie o a chi si possa concedere l’amicizia su Facebook. Ora ladecide anche le canzoni che si possono fischiettare per strada o intonare in una festa paesana.

