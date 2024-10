L'istituto Russell-Newton presenta la "Notte della moda" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le classi del Sistema moda presenteranno le loro creazioni con una sfilata in cui saranno gli studenti stessi a indossare i capi di abbigliamento e gli accessori da loro direttamente realizzati e seguiti dai loro docenti di riferimento. L’evento è organizzato dall’istituto Russell-Newton e Rete Firenzetoday.it - L'istituto Russell-Newton presenta la "Notte della moda" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le classi del Sistemapresenteranno le loro creazioni con una sfilata in cui saranno gli studenti stessi a indossare i capi di abbigliamento e gli accessori da loro direttamente realizzati e seguiti dai loro docenti di riferimento. L’evento è organizzato dall’e Rete

