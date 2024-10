361magazine.com - Lisa Di Giovanni: l’arte dell’Haiku e la magia delle piccole cose

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Die la. Le dichiarazioni della scrittriceDie laDi, originaria di Teramo e residente a Roma, è una professionista poliedrica nel panorama culturale italiano. Laureata in psicologia e specializzata in HR Executive Management, lavora per una società di telecomunicazioni da oltre vent’anni. Inoltre, gestisce un ufficio stampa occupandosi di editoria, pubbliche relazioni e organizzazione di eventi. È impegnata nel sociale come portavoce dell’ANAS Regione Lazio APS e membro del Lions Valle Siciliana-Isola del Gran Sasso; fa anche parte del gruppoprofessioniste della Confederazione AEPI. Giornalista pubblicista, dirige “La finestra sul Gran Sasso” e cura la rubrica “Echi di Psiche” su Fix on Magazine.