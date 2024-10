Lake Como Walking Festival: La riviera dei santi e degli erratici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nell'ambito della terza edizione del Lake Como Walking Festival, dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", l'associazione Sentiero dei Sogni, in sinergia con Fondazione Alessandro Volta, con il sostegno Del Comune di Como e dei Musei Civici, organizza la passeggiata creativa:La riviera Quicomo.it - Lake Como Walking Festival: La riviera dei santi e degli erratici Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nell'ambito della terza edizione del, dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", l'associazione Sentiero dei Sogni, in sinergia con Fondazione Alessandro Volta, con il sostegno Del Comune die dei Musei Civici, organizza la passeggiata creativa:La

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Como Lake Conferences : The Great Challenge - La Conferenza internazionale avrà luogo dal 15 al 18 ottobre 2024 presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. Nata per contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani, ComoLake2024 si presenta quest’anno come il punto. ... (Quicomo.it)

Dal 15/10 al via ComoLake2024 - istituzioni e imprese a confronto - (Adnkronos) – Dal 15 al 18 ottobre torna al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul… L'articolo Dal 15/10 al via ComoLake2024, istituzioni e imprese a confronto proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Digitale - Barberio : “A ComoLake2024 confronto su grande sfida del futuro” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – La "grande sfida" del digitale non può prescindere dal dialogo tra istituzioni, imprese, università e centri di ricerca. . nti di debolezza e per risolverli si deve partire proprio dal ... (Webmagazine24.it)

Digitale - Fragassa : “Per ComoLake2024 da industria risposta oltre previsioni” - (Adnkronos) – ComoLake2024, la conferenza internazionale sulle politiche digitali, conterà quest’anno – alla sua seconda edizione – un’ampia rosa di patrocini, per l’esattezza, a cominciare dal Parlamento Ue e dalla Commissione, fino al Dipartimento per l’Innovazione tecnologica guidato dal ... (Webmagazine24.it)

Digitale - Barberio : “A ComoLake2024 confronto su grande sfida del futuro” - Raffaele Barberio, di Barberio&Partners, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione dell'Expo-Congress ComoLake2024 La "grande sfida" del digitale non può prescindere dal dialogo tra istituzioni, imprese, università e centri di ricerca. "Non possiamo fare a meno perché Italia è paese ... (Sbircialanotizia.it)