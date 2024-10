La Nord Corea blocca strade e treni verso Sud: “Misura di difesa contro il nemico principale” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tagliate strade e ferrovie dirette verso la Repubblica di Corea. La Corea del Nord ha reso noto di aver avviato un progetto per bloccare in modo permanente il confine con il Sud: “Per il nostro esercito chiudere e bloccare in modo permanente il confine meridionale con la Repubblica di Corea, il principale Stato ostile e l’invariabile nemico principale, nella situazione attuale è una Misura di autodifesa per inibire la guerra e difendere la sicurezza“. L’esercito di Pyongyang ha riferito di aver inviato “un messaggio telefonico” alle truppe americane al Sud per “prevenire errori di valutazione e conflitto accidentale sul progetto di fortificazione”. Un blocco che consentirà di creare “forti strutture di difesa” in risposta alle manovre militari congiunte di Seul e Washington. Gli Stati Uniti, infatti, hanno dislocato circa 28. Ilfattoquotidiano.it - La Nord Corea blocca strade e treni verso Sud: “Misura di difesa contro il nemico principale” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tagliatee ferrovie direttela Repubblica di. Ladelha reso noto di aver avviato un progetto perre in modo permanente il confine con il Sud: “Per il nostro esercito chiudere ere in modo permanente il confine meridionale con la Repubblica di, ilStato ostile e l’invariabile, nella situazione attuale è unadi autoper inibire la guerra e difendere la sicurezza“. L’esercito di Pyongyang ha riferito di aver inviato “un messaggio telefonico” alle truppe americane al Sud per “prevenire errori di valutazione e conflitto accidentale sul progetto di fortificazione”. Un blocco che consentirà di creare “forti strutture di” in risposta alle manovre militari congiunte di Seul e Washington. Gli Stati Uniti, infatti, hanno dislocato circa 28.

