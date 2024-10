Ilrestodelcarlino.it - La lezione della Cesena Basket 2005. Quando il rispetto vale più di una vittoria

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri mattina in Comune ala politica e lo sport parlavano tra loro, confrontandosi non su come coltivare il talento di un campione, ma su come far crescere persone migliori. A partire dai ragazzi e dalle ragazze che praticano attività agonistica e dal pubblico (spesso formato da genitori o da amici degli atleti) che si siede in tribuna a fare il tifo. Troppe volte, purtroppo, prevaricando gli steccati del lecito per trascendere in una accozzaglia di ingiurie e comportamenti sopra le righe che nulla hanno a che fare con lo sport. Sul tema ha in particolare insistito con fermezza il sindaco Enzo Lattuca, soffermandosi sui pessimi esempi che si concretizzano a bordo campo e sui quali spesso le stesse società coinvolte finiscono col soprassedere con troppa faciloneria. In particolare tra i dilettanti.