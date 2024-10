Kiev colpisce base droni in Russia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 21.51 Le forze ucraine hanno attaccato la base di stoccaggio per droni di Shahedov, vicino al villaggio di Oktyabrsky, nel territorio di Krasnodar,in Russia. Lo rende noto lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine. "Oggi afferma lo Stato maggiore ucraino,un gruppo d'attacco di forze e mezzi delle Forze Navali delle Forze Armate dell'Ucraina, in collaborazione con unità del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, ha attaccato una base di stoccaggio per droni del tipo Shahed,vicino all'insediamento di Oktyabrsky, in Russia. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 21.51 Le forze ucraine hanno attaccato ladi stoccaggio perdi Shahedov, vicino al villaggio di Oktyabrsky, nel territorio di Krasnodar,in. Lo rende noto lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine. "Oggi afferma lo Stato maggiore ucraino,un gruppo d'attacco di forze e mezzi delle Forze Navali delle Forze Armate dell'Ucraina, in collaborazione con unità del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, ha attaccato unadi stoccaggio perdel tipo Shahed,vicino all'insediamento di Oktyabrsky, in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Schlein alla festa Fiom - la base avverte la leader : “Renzi lo ricordiamo per il Jobs Act e altro. Coi padroni sempre - lotta per la sua sopravvivenza” - Tra gli operai che da diciassette anni sono in cassa integrazione nessuno sembra dimenticare il ruolo giocato dall’ex presidente del Consiglio sul tema del lavoro. “Lo voglio dire con orgoglio – rivendica Schlein – uno dei motivi per cui oggi sono la segretaria del Pd è che nel 2015 io ero in piazza, anche quando non era di moda, anche quando era lo stesso centrosinistra ad adottare misure che ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ufo o droni spia : il mistero nei cieli della base segreta Usa - L'incognita della presenza di Ufo nei cieli Palmdale rivela una serie di misteriose incursioni di droni in prossimità dell'impianto altamente classificato e noto come Plant 42 che sorge ai margini del deserto del Mojave. (Ilgiornale.it)

Russia : “Droni Ucraina su Volvograd - incendio in base aerea” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – La Russia afferma di aver respinto un attacco di droni nella regione di Volgograd e ci sono notizie di un incendio in un sito militare. . di Volgograd", ha reso noto il ministero della Difesa di. (Webmagazine24.it)