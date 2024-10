Israele manda in Libano la quarta divisione. Scatta l'allerta nella basi italiane (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I movimenti dei mezzi israeliani nel sud del Libano continuano a segnare la nuova campagna delle Israel Defense Forces (Idf). Giorni fa Israele era entrato nel sud del Paese dei Cedri con una carovana di betoniere cariche di calcestruzzo. La miscela è stata utilizzata per sigillare alcuni dei tunnel scavati da Hezbollah nei pressi del confine israelo-libanese. Ieri, invece, oltre a schierare una quarta divisione in Libano, la 146ª della riserva, Gerusalemme ha mandato dei blindati tradizionali: 40 di questi sono stati individuati nei pressi di Maroun el Ras, sul confine sudorientale libanese, vicini a una base Unifil, la forza di interposizione dell'Onu presente nella regione dal 1982 e il cui mandato è stato rinnovato a più riprese. Alla missione partecipa un nutrito contingente di militari italiani. Liberoquotidiano.it - Israele manda in Libano la quarta divisione. Scatta l'allerta nella basi italiane Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I movimenti dei mezzi israeliani nel sud delcontinuano a segnare la nuova campagna delle Israel Defense Forces (Idf). Giorni faera entrato nel sud del Paese dei Cedri con una carovana di betoniere cariche di calcestruzzo. La miscela è stata utilizzata per sigillare alcuni dei tunnel scavati da Hezbollah nei pressi del confine israelo-libanese. Ieri, invece, oltre a schierare unain, la 146ª della riserva, Gerusalemme hato dei blindati tradizionali: 40 di questi sono stati individuati nei pressi di Maroun el Ras, sul confine sudorientale libanese, vicini a una base Unifil, la forza di interposizione dell'Onu presenteregione dal 1982 e il cuito è stato rinnovato a più riprese. Alla missione partecipa un nutrito contingente di militari italiani.

