Il Robot Selvaggio, recensione del film Dreamworks Animation

Arriva in sala dal 10 ottobre con Universal Pictures International Italy Il Robot Selvaggio, la nuova produzione della Dreamworks Animation che vanta la firma, alla regia e alla sceneggiatura, di Chris Sanders, vero e proprio guru dell'animazione che ha firmato negli anni, tra gli altri, Lilo & Stitch e Dragon Trainer. Adattando il best seller omonimo di Peter Brown, Sanders si lancia in un'opera ambiziosa, sia per stile che per contenuti, che potrebbe essere uno di quei titoli d'animazione, ormai rari, che mantengono alta l'attenzione sia dei piccoli che degli spettatori più grandi e smaliziati.

La storia de Il Robot Selvaggio

Siamo in un futuro non meglio precisato, che fine abbia fatto l'uomo, lo scopriremo solo molto avanti nel film (come era già accaduto in Wall-E).

